MANU PAYET PASINO PARTOUCHE LA GRANDE MOTTE La Grande Motte, 20 février 2024, La Grande Motte.

Prévu le 23/11/23, reporté le 20/02/24 20h30, les billets restent valables, remboursement accepté jusqu’au 23/02/24Et si on reprenait là où on l’avait quitté ? Au petit matin, ivre, endormi sur le canapé avec le chien…3 ans après son dernier spectacle, Emmanuel, Manu Payet revient, papa et boomer, sans tabac et sans gluten vous raconter sa suite, Emmanuel 2.

Tarif : 39.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-02-20 à 20:30

PASINO PARTOUCHE LA GRANDE MOTTE 335 ALLEE DES PARCS 34280 La Grande Motte 34