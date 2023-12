LA ZARRA PASINO PARTOUCHE LA GRANDE MOTTE La Grande Motte Catégories d’Évènement: 34

La Grande-Motte LA ZARRA PASINO PARTOUCHE LA GRANDE MOTTE La Grande Motte, 31 janvier 2024, La Grande Motte. La voix de La Zarra est un théâtre, un cabaret en pleine représentation au coeur d’une tempête émotionnelle.Auteure, compositrice & interprète d’origine Canadienne, La Zarra mélange les genres, efface les époques et esquisse un nouveau chemin où les clichés implosent pour finalement disparaître.Quelques mois après la sortie de l’énorme tube « , La Zarra continue son ascension.Elle représentera la France à l’occasion de la 67ème édition de l’Eurovision qui se tiendra le 13 mai prochain, au Royaume-Uni à Liverpool, avec le titre « Évidemment ».

Tarif : 29.00 – 35.00 euros.

Tarif : 29.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-01-31 à 20:30
PASINO PARTOUCHE LA GRANDE MOTTE
335 ALLEE DES PARCS
34280 La Grande Motte

