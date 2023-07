Expérience immersive : L’Arbre-Soleil d’Onyo Pasino Le Havre Le Havre, 13 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Dans des temps immémoriaux, un esprit du soleil a placé son coeur dans un arbre. Devenu Arbre-Soleil, l’obscurité du monde disparut. La vie, elle, rayonna Mais l’énergie de l’Arbre-Soleil n’est pas éternelle. Tous les cent ans, les vivants, animaux, végétaux, humains confondus, se rassemblent pour lui restituer sa flamme Et ce moment est arrivé… A vous de raviver l’énergie d’un Arbre-Soleil !

L’Arbre-Soleil est une expérience immersive sans écrans qui prend place dans une yourte. Vous découvrirez ce monde merveilleux avec un casque audio sur les oreilles, transporté.e par la magie du son 3D et des lumières interactives.

Ce spectacle familial émerveille et apaise les enfants comme les grands en transportant toute la famille dans une forêt enchantée.

« Enchanteur », « magique » et « apaisant », ‘L’Arbre-Soleil », c’est la promesse d’un moment surprenant, merveilleux et poétique à découvrir en couple, entre amis ou en famille.

Rendez-vous dans Hall de l’hôtel du Pasino du Havre.

Ouverture :

– du mercredi au vendredi : 14h-20h30

– samedi et dimanche : 10h30-12h30, puis 14h-20h30

Durée : 20 min – A partir de 6 ans.

Tarif : 12€ en tarif plein / 6€ en tarif réduit (enfant de moins de 12 ans, plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, étudiants de moins de 26 ans) / 8€ en tarif de groupe (plus de 5 personnes).

Réservation obligatoire..

Vendredi 2023-07-13 fin : 2023-08-13 . .

Pasino Le Havre Place Jules Ferry

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



In time immemorial, a sun spirit placed his heart in a tree. When it became the Sun Tree, the darkness of the world disappeared. But the Sun-Tree’s energy is not eternal. Every hundred years, the living – animals, plants and humans alike – gather to restore its flame. And that time has come… It’s up to you to rekindle the energy of a Sun Tree!

L’Arbre-Soleil is an immersive, screen-free experience that takes place in a yurt. You’ll discover this wonderful world with headphones on, transported by the magic of 3D sound and interactive lights.

This family show is sure to delight and soothe children and adults alike, transporting the whole family into an enchanted forest.

enchanting », « magical » and « soothing », « L’Arbre-Soleil » is the promise of a surprising, marvelous and poetic moment to discover as a couple, with friends or as a family.

Meet in the hotel lobby of the Pasino in Le Havre.

Opening hours :

– wednesday to Friday: 2pm-8.30pm

– saturday and Sunday: 10.30am-12.30pm, then 2pm-8.30pm

Duration: 20 min – From 6 years.

Price: 12? full price / 6? reduced price (children under 12, over 65, jobseekers, students under 26) / 8? group price (more than 5 people).

Reservations required.

En tiempos inmemoriales, un espíritu solar depositó su corazón en un árbol. Se convirtió en el Árbol del Sol, y la oscuridad del mundo desapareció. Pero la energía del Árbol del Sol no es eterna. Cada cien años, los seres vivos -animales, plantas y humanos por igual- se reúnen para restaurar su llama. Y ese momento ha llegado… De ti depende reavivar la energía del Árbol del Sol

El Árbol Solar es una experiencia inmersiva, sin pantallas, que tiene lugar en una yurta. Descubrirás este maravilloso mundo con los auriculares puestos, transportado por la magia del sonido 3D y las luces interactivas.

Este espectáculo familiar sorprenderá y tranquilizará a niños y adultos por igual, transportando a toda la familia a un bosque encantado.

encantador, mágico y relajante, « L’Arbre-Soleil » promete una experiencia sorprendente, maravillosa y poética para parejas, amigos y familiares.

Cita en el vestíbulo del hotel Pasino de Le Havre.

Horario de apertura :

– de miércoles a viernes: de 14.00 a 20.30 h

– sábado y domingo: de 10.30 h a 12.30 h y después de 14.00 h a 20.30 h

Duración: 20 min – Para niños a partir de 6 años.

Precio: 12 euros tarifa completa / 6 euros tarifa reducida (menores de 12 años, mayores de 65 años, desempleados, estudiantes menores de 26 años) / 8 euros tarifa de grupo (más de 5 personas).

Imprescindible reservar.

In uralten Zeiten legte ein Sonnengeist sein Herz in einen Baum. Als er zum Sonnenbaum wurde, verschwand die Dunkelheit der Welt. Die Energie des Sonnenbaums ist jedoch nicht ewig. Alle hundert Jahre versammeln sich alle Lebewesen – Tiere, Pflanzen und Menschen -, um ihm seine Flamme wiederzugeben. Es liegt an Ihnen, die Energie des Sonnenbaums wiederzubeleben!

Der Sonnenbaum ist ein immersives Erlebnis ohne Bildschirme, das in einer Jurte stattfindet. Sie entdecken diese wunderbare Welt mit Kopfhörern auf den Ohren und lassen sich von der Magie des 3D-Sounds und der interaktiven Beleuchtung mitreißen.

Dieses Familienspektakel bringt Kinder und Erwachsene gleichermaßen zum Staunen und beruhigt sie, indem es die ganze Familie in einen Zauberwald entführt.

die Show « L’Arbre-Soleil » ist « bezaubernd », « magisch » und « beruhigend » und verspricht einen überraschenden, wunderbaren und poetischen Moment, den Sie zu zweit, mit Freunden oder der ganzen Familie erleben können.

Treffpunkt: Hall de l’hôtel du Pasino in Le Havre.

Öffnungszeiten:

– mittwoch bis Freitag: 14h-20h30

– samstag und Sonntag: 10.30-12.30 Uhr, dann 14-20.30 Uhr

Dauer: 20 min – Ab 6 Jahren.

Preis: Voller Preis 12 ? / Ermäßigter Preis 6 ? (Kinder unter 12 Jahren, über 65 Jahre, Arbeitsuchende, Studenten unter 26 Jahren) / Gruppentarif 8 ?

Reservierungen sind erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche