UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE THEATRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN Paris Catégorie d’Évènement: Paris UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE THEATRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN Paris, 31 décembre 2023, Paris. UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIELe chef d’œuvre comique de Labiche, mis en scène par Alain Françon avec Vincent Dedienne en Fadinard, menant sur des rythmes de Feu ! Chatterton, une trépidante cavalcade à la poursuite du fameux chapeau de paille d’Italie.Le jour de ses noces, Fadinard voit son cheval manger le chapeau paille d’Anaïs Beauperthuis, en pleine « affaire » avec son amant. Fadinard est alors contraint de se lancer à la recherche d’un chapeau identique afin de se sauver du mari jaloux de la dame. Pour ne pas éveiller les soupçons de son futur beau-père, qui arrive avec toute la noce, il entraîne cette dernière dans sa folle quête…Écrit par Eugène LabicheMise en scène : Alain FrançonMusiques : Feu! ChattertonChorégraphe : Emma Kate NelsonAvec Vincent Dedienne, Anne Benoit, Eric Berger, Emmanuelle Bougerol, Rodolphe Congé, Laurence Côte, Suzanne De Baecque, Luc-Antoine Diquéro, Noémie Develay-Ressiguier, Antoine Heuillet, Tommy Luminet, Marie Rémond, Alexandre RubyEt les apprenti.e.s du Studio – ESCA : Balthazar Gouzou, Victor Lalmanach, Noémie Moncel, Léa Constance Piette, Fiona Stellino, Baptiste Znamenak.Musiciens : Alexandre Bourit, Alexandre Delmas, Lola WarinDécors : Jacques GabelLumières : Joël HourbeigtCostumes : Marie la RoccaPerruques et Maquillages : Cécile KretschmarAssistante à la mise en scène : Franziska BaurCoproduction Théâtre de la Porte Saint-Martin et le Théâtre des Nuages de neige

Tarif : 15.50 – 89.10 euros.

Début : 2023-12-31 à 20:00 Réservez votre billet ici THEATRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN 18 Boulevard Saint-Martin 75010 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75010 Lieu THEATRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN Adresse 18 Boulevard Saint-Martin Ville Paris Departement 75 Lieu Ville THEATRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN Paris Latitude 48.868852 Longitude 2.356425 latitude longitude 48.868852;2.356425

THEATRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/