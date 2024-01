Concert blind test Pasino Grand AIX EN PROVENCE, dimanche 24 mars 2024.

Concert blind test L’EMS et le French Geek Movement s’associent pour vous proposer un concept unique : un concert blind test sur les musiques de films !

Des mashups arrangés spécialement pour l’occasion par… Dimanche 24 mars, 17h00 Pasino Grand

Des mashups arrangés spécialement pour l’occasion par Isaac CHIA, un orchestre complet sur scène, plus de 100 thèmes à reconnaître, des quizz en ligne pour jouer en live depuis votre smartphone, et bien sûr des lots à gagner pour les meilleurs d’entre vous, bref : un moment musical et compétitif en perspective à ne surtout pas manquer !!!

Pasino Grand 21 Avenuue de l'Europe , 13090 AIX EN PROVENCE AIX EN PROVENCE