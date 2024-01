ALEX VIZOREK PASINO GRAND Aix En Provence, 8 février 2024, Aix En Provence.

Alex Vizorek nous propose son nouveau spectacle AD VITAM . Spectacle sur la… mort! Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens!Il s’appuie sur la philosophie, la biologie, la culture et sans oublier l’orgasme: appelé aussi la petite mort, Alex Vizorek nous offre avant tout un spectacle sur la VIE.LE SAVIEZ-VOUS?Il y a quelques années Alex Vizorek s’était mis au défi d’écrire un spectacle sur l’Art, . Il avait questionné et fait rire aux éclats les plus connaisseurs et les plus sceptiques. Alex Vizorek est une oeuvre d’art a tourbillonné dans toute la francophonie pour finir en apothéose à L’Olympia. Il fallait un nouveau challenge de taille: Le voici!

Tarif : 32.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:30

PASINO GRAND 21 avenue de l’Europe 13090 Aix En Provence 13