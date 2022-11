MICHEL JONASZ Pasino d’Aix en Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

MICHEL JONASZ Jeudi 16 mars 2023, 20h30 Pasino d'Aix en Provence

De 49 à 68€

Pasino d'Aix en Provence 21, Avenue de l'Europe, 13090 Aix-en-Provence

« Du Blues du Blues… et du Rock ‘n’ Roll »

Après la chanson française et la musique tzigane, c’est le 3e et dernier volet des hommages que Michel Jonasz consacre aux sources d’inspiration musicale qui l’ont nourri : le Blues, le Rhythm ’n’ Blues et le Rock ’n’ Roll, racines de la musique actuelle. Le duo Manu Katché / Jean-Yves d’Angelo retrouve cette fois encore l’artiste pour ce projet « électrisant » : ils seront tous trois rejoints – sur le disque et sur scène – par un groupe de 7 musiciens et choristes. Le spectacle réunira nouvelles chansons et standards incontournables. Album inédit et nouvelle tournée dans toute la France, dès janvier 2023.

