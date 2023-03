Pascalina chante les femme Sury-près-Léré Sury-près-Léré Catégories d’Évènement: Cher

Pascalina chante les femme, 26 mars 2023, Sury-près-Léré

2023-03-26 15:30:00 – 2023-03-26 Sury-près-Léré

Cher Sury-près-Léré Animation musicale de Pascalina chante les femmes…

thème « Journée de la Femme »

Spectacle gratuit Animation musicale de Pascalina thème « Journée de la Femme » +33 2 48 72 60 44 ©Cf Sury Près Léré

