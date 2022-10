Pascal(e) Saint-Malo, 25 octobre 2022, Saint-Malo.

Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

2022-10-25 – 2022-10-25

Création du Festival Marmaille, mise en scène de Marie Thomas.

Deux jeunes femmes, deux sœurs : Fenouil et Fougère. Elles ont grandi en banlieue parisienne. La ville est maintenant en grande partie immergée depuis la montée des eaux. Fenouil a émigré au sec, en Suisse, où elle travaille dans la finance. Fougère quant à elle est restée à Juvisy ; elle se déplace en kayak, récolte les déchets plastiques dans l’eau et les recycle pour fabriquer des vêtements et des bijoux. Un jour, sous l’eau, Fougère tombe amoureuse de « Pascal(e) ». « Pascal(e) » est un être mystérieux : c’est la dernière huître sur Terre. Effrayée, inquiète, Fenouil s’oppose d’abord à cette relation, jusqu’à ce qu’elle s’aperçoive que « Pascal(e) » produit des perles de nacre…

Cette comédie aquatique met en scène les questions de frontières, de genre, et le lien indéfectible entre les êtres humains et la nature. Dans un décor en plastique recyclé, on y parle de la pluie, du beau temps, des changements climatiques et sociétaux, de rêves, d’amour et d’un personnage extraordinaire, ni tout à fait aquatique, ni tout à fait terrestre.

Tout public dès 8 ans.

Les billets sont en vente en ligne sur le site internet du théâtre, au Théâtre L’Hermine, au Guichet Culture et une heure avant la représentation au Théâtre Chateaubriand.

guichetculture@saint-malo.fr +33 2 99 81 62 61

