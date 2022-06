Pascale Roux : Intériorités, terres et bronzes Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Catégories d’évènement: 13520

Pascale Roux : Intériorités, terres et bronzes
Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Post Tenebras Lux Les Baux-de-Provence

2022-08-01 – 2022-08-14

Les Baux-de-Provence 13520 La recherche de Pascale Roux, artiste sculpteur, est liée à l’évocation des intériorités.



Elle préserve les effets expressifs des matières qu’elle travaille – argile, cire, bronze – pour mettre en valeur les propositions que ces matériaux offrent généreusement, et trouver dans la matière sa propre émotion.



Pascale Roux, sculpteur depuis plus de 30 ans en Provence, travaille l'argile, la cire et le bronze. kal_roux@yahoo.fr +33 6 21 10 66 52



Elle préserve les effets expressifs des matières qu’elle travaille – argile, cire, bronze – pour mettre en valeur les propositions que ces matériaux offrent généreusement, et trouver dans la matière sa propre émotion.



Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Post Tenebras Lux Les Baux-de-Provence

