One woman show.Marions-les ! Marions-les… avant qu'ils ne changent d'avis ! Quand le plus beau jour de sa vie se transforme en plus beau fiasco nuptial, seul le rire est à la noce.Entre cougar, artiste raté, ivrogne, sénile, dépressif et beaucoup d'autres personnages déjantés, vous ferez connaissance avec ces invités dont seule la folie est contagieuse.Mais après tout, un mariage raté c'est toujours mieux qu'un enterrement réussi ! 

Représentations du 12 au 16 avril 2022 à 21h dans la petite salle
17 € / 22 €

Compagnie du Café-Théâtre
6 Rue des Carmélites
Nantes 44000

