Pascal Servera Les Baux-de-Provence, 14 juin 2022, Les Baux-de-Provence.

Pascal Servera Place Saint-Vincent Galerie La Cure Les Baux-de-Provence

2022-06-14 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-30 17:00:00 17:00:00 Place Saint-Vincent Galerie La Cure

Les Baux-de-Provence 13520

Pascal Servera présente plusieurs facettes de son regard sur la Camargue onirique, géométrique et abstraite, pour ses paysages si spécifiques, Beauduc et Vaccarès et aussi sa vison sur les coutumes avec son témoignage sur un des plus dense rassemblement connu pour son intensité et sa ferveur : Sara-la-noire-des-Saintes-Maries-de-la-Mer.

Dans le cadre des résidences d’auteur La Licorne et le Dragon, Pascal Servera expose ses photographies à la Galerie La Cure.

+33 6 34 03 42 16

