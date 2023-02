PASCAL RAMBERT 3 ANNONCIATIONS TH.NAT.DE CHAILLOT – SALLE GEMIER, 3 février 2023 00:00, PARIS.

Un spectacle à la date du 2023-02-03 au 2023-02-04 20:30. Tarif : 42.9 euros.

TH.NAT.DE CHAILLOT – SALLE GEMIER PARIS Paris . Pascal Rambert3 annonciations Spectacle polyglotte surtitré en françaisDurée : 1h30 S’inspirant de la peinture vénitienne, l’auteur-metteur en scène auteur Pascal Rambert traverse les siècles dans un spectacle à la scénographie fascinante porté par trois comédiennes, dans trois langues.Inspiré par le thème de l’Annonciation, tel qu’il revient inlassablement dans l’histoire de l’art et plus spécifiquement au temps de la Renaissance italienne, Pascal Rambert propose un triptyque pour soulever cette question : que pourrait-ton annoncer aujourd’hui ? Un début ou une fin ? Entre flux hypnotique du texte et puissance picturale d’une mise en scène épurée, l’auteur et metteur en scène traverse les siècles au fil de trois monologues portés par trois comédiennes exceptionnelles qui s’expriment dans leurs langues maternelles : l’italien, l’espagnol et le français. À la lisière d’un clair-obscur menaçant, Silvia Costa, Itsaso Arana (en alternance avec Barbara Lennie) et Audrey Bonnet, respectivement ange, Vierge et astronaute, se réapproprient le mystère de l’Annonciation en un flot de craintes et d’espoirs, une litanie de prophéties. Voyage poétique et spirituel, 3 annonciations interroge la beauté et l’humanité, leur résistance au temps.VINCENT THÉVALEspace Pascal Rambert et Yves GodinLumieres Yves GodinCostumes Anaïs RomandMusique Alexandre MeyerCollaboration artistique Pauline RoussilleAvec Audrey Bonnet (France), Silvia Costa (Italie) et Itsaso Arana en alternance avec Barbara Lennie (Espagne)Production structure productionCoproduction Théâtre national de Bretagne (TNB) à Rennes, scène nationale du Sud-Aquitain / Théâtre des Bouffes du NordCréation le 29 septembre 2020, au TNB, Théâtre national de Bretagne, à Rennes.Le texte 3 Annonciations est publié aux éditions Les Solitaires intempestifs.AVEC LE SOUTIEN DE DANCE REFLECTIONS BY VAN CLEEF & ARPELS. Pascal Rambert

