Pascal Parisot : Mort de rire – Mercredi du Piano’cktail Piano’cktail, 27 octobre 2021-27 octobre 2021, Bouguenais.

2021-10-27

Horaire : 15:00 16:10

Gratuit : non 3 € à 6 € BILLETTERIES places à l’unité à partir du 7 septembre 2021 :- sur www.pianocktail-bouguenais.fr- au Piano’cktail ou par téléphone : 02 40 65 05 25 – du lundi au vendredi de 14h à 17h30

Un spectacle d’horreur pour les enfants, pour vous faire mourir… de rire !Oscar le squelette et son cirque des ténèbres passent dans votre ville ! Venez trembler, venez claquer des dents devant l’horreur… Araignées, cannibales, freaks, fantômes et vampires seront là pour vous accueillir. Pascal Parisot et ses musiciens vous invitent à un tour de piste en chansons plus effroyablement drôles les unes que les autres. Un aller simple pour l’outre-tombe du rire, à frémir en famille ! Chant, guitare : Pascal ParisotBatterie, percussions, chœurs : Jacques TellitocciBasse, clavier, chœurs : Pascal Colomb Public : 4 à 10 ans, famille Durée : 1h10C’est bientôt Halloween ! Venez avec votre costume le plus effrayant ou le plus drôle !

Piano’cktail Rue Ginsheim Gustavsburg Bouguenais