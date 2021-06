Baule la corne des pâtures 45130 baule Baule, Loiret Pascal Parisot la corne des pâtures 45130 baule Baule Catégories d’évènement: Baule

la corne des pâtures 45130 baule, le mercredi 7 juillet à 17:30

Il est fort à parier que les « Poissons panés » va côtoyer « tout le monde sait faire miaou » qui risque de cohabiter avec « Mes parents sont bio » qui pourrait bien se mettre en ménage avec « On est des bêtes » pour finalement se marier avec « Poil à la musique » au pays de « N’importe quoi 1er ». Préparez vos zygomatiques, entraînez vous à danser sur des rythmes chaloupés, aiguisez vos oreilles, préparez vous à chanter « comme une casserole ».

entrée libre, participation au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T17:30:00 2021-07-07T19:00:00

