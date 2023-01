Pascal Obispo : 30 ans de succès Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Pascal Obispo : 30 ans de succès Zénith Nantes Métropole, 21 novembre 2023, Saint-Herblain.

Horaire : 20:00

Gratuit : non 49 € à 79 € BILLETTERIES : – www.zenith-nantesmetropole.com, www.cheyenne-prod.com, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com- Réservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : billetterie@cheyenne-prod.com Concert. Afin de fêter sur scène 30 ans de succès, Pascal Obispo, accompagné de 12 musiciens, vous propose à partir d’octobre 2023 sa tournée événement.Comme à son habitude, l’artiste a conçu un show dont il a le secret, à la fois explosif, convivial et chargé d’émotions. Il y chantera ses plus grands succès égrenés au cours de 30 années consacrées à la musique, ainsi que ceux composés pour ses amis artistes.Cet anniversaire nous réserve d’ores et déjà d’excellents moments de partages et de correspondances à ne pas manquer. Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

Zénith Nantes Métropole
Boulevard du Zénith
Saint-Herblain 44800

Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Saint-Herblain Loire-Atlantique