Paris La Bellevilloise île de France, Paris PASCAL MOESTA & FRIENDZ La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

PASCAL MOESTA & FRIENDZ La Bellevilloise, 6 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 6 novembre 2021

de 20h30 à 22h

Le samedi 6 novembre 2021

de 18h30 à 20h

payant

Pascal Moesta & Friends à La Bellevilloise samedi 6 novembre 2021. Pour sa première 100% O, c’est évidemment autour des talents de l’humour actuel que L’Olympe Comedy et Le Cosmic Kréyol Show vous donnent rendez-vous o La Bellevilloise avec Pascal Moesta & Friendz. Qu’ils soient chroniqueurs, qu’ils viennent du stand-up ou du web, c’est à Paris que nous vivrons ensemble cette première ! Pour vous, 8 artistes sélectionnés parmi les meilleurs humoristes du moment vous promettent une belle soirée de rire… 2 sessions : 18h30 & 20h30 Pass sanitaire requis Spectacles -> Humour La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (613m) 3bis : Pelleport (671m)

Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com Spectacles -> Humour

Date complète :

2021-11-06T20:30:00+01:00_2021-11-06T22:00:00+01:00;2021-11-06T18:30:00+01:00_2021-11-06T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris lieuville La Bellevilloise Paris