Portes ouvertes Pascal JAMET Arras-sur-Rhône, 28 octobre 2023, Arras-sur-Rhône.

Arras-sur-Rhône,Ardèche

Visite de la cave, dégustation* des nouveaux millésimes St Joseph 2022. Food truck sur place.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé..

2023-10-28 09:00:00 fin : 2023-10-29 19:00:00. .

Pascal JAMET RN86

Arras-sur-Rhône 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Cellar tour, tasting* of new St Joseph 2022 vintages. Food truck on site.

*Alcohol abuse is dangerous for your health.

Visita a la bodega, degustación* de las nuevas añadas de St Joseph 2022. Food truck in situ.

*El abuso del alcohol es peligroso para la salud.

Besichtigung des Weinkellers, Verkostung* der neuen Jahrgänge St Joseph 2022. Foodtruck vor Ort.

*Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche