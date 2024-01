Pascal GALLET, piano / CHŒUR LYRIQUE DU CONSERVATOIRE DE NANTERRE · Direction : Valérie GALLET Église Saint-Merry Paris, dimanche 28 janvier 2024.

Le dimanche 28 janvier 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit Entrée libre – Participation libre

Musique classique – « Petite Messe Solennelle » de Gioachino Rossini

Accompagné du Chœur lyrique du Conservatoire de Nanterre, le pianiste concertiste international Pascal Gallet interprète, à l’occasion du cent soixantième anniversaire de la création de l’œuvre à Paris, la Petite Messe Solennelle de Gioachino Rossini dans l’écrin de l’église Saint-Merry.

Pascal Gallet, piano

Le pianiste Pascal Gallet a fait sa première apparition télévisée à l’âge de dix ans. Entré très jeune au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il y obtient plusieurs prix et suit le cycle de perfectionnement en piano. Ses jeunes années furent couronnées par de nombreux prix de concours internationaux (Viotti, Porto, Trapani, Fondation Menuhin, Senigalia, Ministère de la Culture en France…). Il commence alors une carrière internationale en soliste avec les plus prestigieux orchestres dans le monde.

Élève d’Eliane Richepin, de Teresa Llacuna et d’Yvonne Loriod, il a côtoyé Olivier Messiaen, qui lui dédicaça deux extraits du catalogue d’Oiseaux. Invité d’honneur de nombreux festivals (Festival International CIVEBRA 2016, Festival du Printemps de Shanghaï, New Music Festival de Guangxi en Chine, Festival Pianodrom en Albanie), il est l’initiateur du concours International Teresa Llacuna, le fondateur du Concours National de Piano à Madagascar et a dirigé pendant plusieurs années les festivals classiques de l’Abbaye de Fontmorigny et des Nuits au Château du Cingle en France.

En 2019, il crée le festival de piano itinérant Musics TransBauges, pour rendre la grande musique accessible à toutes et à tous. Devenue Musics TransRhône en 2022, cette transhumance musicale aspire à s’exporter dans de nombreux pays. La riche discographie de Pascal Gallet compte plusieurs albums de musique de chambre, comme Musiques d’Europe, Trios – d’Indy et Fauré ou encore Chostakovitch, disque sur lequel il est accompagné par le célèbre quatuor Enesco. Ses premiers enregistrements solos lui ont valu d’exceptionnelles critiques. Son disque consacré à Chopin et édité à l’occasion du bicentenaire de la naissance du compositeur, a notamment reçu plusieurs éloges. Le magazine Diapason a jugé son exécution de la Sonate n°2, Op. 35 « digne des plus grands, tels Alfred Cortot, Nelson Freire ou encore Martha Argerich ». Quant à son interprétation de Joaquín Turina, comparée à celle d’Alicia de Larocha, elle a très tôt annoncé la volonté du maestro de rendre leurs lettres de noblesse à des compositeurs injustement délaissés par le grand public.

S’en suivirent trois albums constituant l’Intégrale de la musique pour piano et orchestre d’André Jolivet, génie français du XXe siècle dont Pascal Gallet reste à ce jour le seul spécialiste au monde et qu’il célébrera en 2024 pour le 50e anniversaire de sa disparition. Quarante-deux vidéos pédagogiques présentant ce répertoire virtuose sont disponible sur sa chaîne YouTube PascalGalletOfficial. Unanimement récompensée et saluée par la presse spécialisée, cette trilogie se clôt par un enregistrement live du Concerto pour piano et orchestre, accompagné par l’Orchestre Philharmonique de Duisburg.

En février 2020, à l’invitation de l’Orchestre Philharmonique de la UNAM (Université nationale autonome du Mexique) (avec lequel il avait déjà joué le Concerto n° 1 en mi mineur de Frédéric Chopin en 2013), il donne, en direct depuis la prestigieuse salle Nezahualcoyotl, le Concerto de Jolivet à la télévision nationale mexicaine.

Après des disques consacrés aux Préludes de Claude Debussy, aux grandes musiques de films, à la musique chinoise contemporaine ou encore au mysticisme de Liszt, il signe quatre créations mondiales dans son disque Passerelles, voyage sensoriel et multi-générationnel incluant deux œuvres qui lui sont dédiées. Artiste de défis, il s’apprête à ressusciter en 2024 l’œuvre pour piano du compositeur Ernest Luguet, originaire de son département natal, la Savoie.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Contact : +33142719393 concerts@saintmerry.org

