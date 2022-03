Pascal Gallet Conservatoire de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Pascal Gallet Conservatoire de Marseille, 29 mars 2022, Marseille. Pascal Gallet

Conservatoire de Marseille, le mardi 29 mars à 20:00

Pascal Gallet est le spécialiste mondial de la musique pour piano du compositeur français André Jolivet, dont il a interprété l’Intégrale aux quatre coins du Monde, mais jamais encore en France. 20 ans après l’enregistrement de cette Intégrale sur CDs, il annonce la parution – au printemps 2022 – de l’Intégrale en vidéos pédagogiques sur sa chaîne YouTube [https://www.youtube.com/c/PascalGalletOfficial/](https://www.youtube.com/c/PascalGalletOfficial/) Dans le cadre de cette démarche didactique, il donnera un récital gratuit et ouvert à tou(te)s dans la salle Tomasi du Conservatoire Pierre Barbizet, pour faire découvrir ce répertoire virtuose. ♫RÉCITAL PIANO♫ Conservatoire de Marseille 1 place Auguste Carli , 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T20:00:00 2022-03-29T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Conservatoire de Marseille Adresse 1 place Auguste Carli , 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Conservatoire de Marseille Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Conservatoire de Marseille Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Pascal Gallet Conservatoire de Marseille 2022-03-29 was last modified: by Pascal Gallet Conservatoire de Marseille Conservatoire de Marseille 29 mars 2022 Conservatoire de Marseille Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône