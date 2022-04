PASCAL DUSAPIN, MILLE PLATEAUX 2022 Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

PASCAL DUSAPIN, MILLE PLATEAUX 2022 Angers, 20 avril 2022, Angers. PASCAL DUSAPIN, MILLE PLATEAUX 2022 Passage de la Censerie Abbaye du Ronceray Angers

2022-04-20 – 2022-04-20 Passage de la Censerie Abbaye du Ronceray

Angers Maine-et-Loire ​La Ville d’Angers propose la réadaptation d’une œuvre majeure du compositeur Pascal Dusapin, Mille Plateaux 2022.

Œuvre hybride entre création graphique et arts numériques, Mille Plateaux 2022 est présenté au cœur d’un monument historique, l’Abbaye du Ronceray.

Les dessins de Pascal Dusapin sont numérisés et projetés sur des voiles suspendus. Ils plongent les visiteurs dans une expérience interactive. musees@ville.angers.fr +33 2 41 05 38 38 http://musees.angers.fr/ ​La Ville d’Angers propose la réadaptation d’une œuvre majeure du compositeur Pascal Dusapin, Mille Plateaux 2022.

Œuvre hybride entre création graphique et arts numériques, Mille Plateaux 2022 est présenté au cœur d’un monument historique, l’Abbaye du Ronceray.

Les dessins de Pascal Dusapin sont numérisés et projetés sur des voiles suspendus. Ils plongent les visiteurs dans une expérience interactive. Passage de la Censerie Abbaye du Ronceray Angers

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Angers Adresse Passage de la Censerie Abbaye du Ronceray Ville Angers lieuville Passage de la Censerie Abbaye du Ronceray Angers Departement Maine-et-Loire

Angers Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

PASCAL DUSAPIN, MILLE PLATEAUX 2022 Angers 2022-04-20 was last modified: by PASCAL DUSAPIN, MILLE PLATEAUX 2022 Angers Angers 20 avril 2022 angers maine-et-loire

Angers Maine-et-Loire