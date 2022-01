Pascal Coste – L’orientaliste Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

Pascal Coste – L’orientaliste Marseille 1er Arrondissement, 1 février 2022, Marseille 1er Arrondissement. Pascal Coste – L’orientaliste Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

2022-02-01 13:00:00 13:00:00 – 2022-05-31 18:00:00 18:00:00 Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône L’architecte marseillais Pascal-Xavier Coste (1787-1879) a légué plus de 6000 de ses dessins manuscritsainsi que son œuvre majeure imprimée en 1837 : Architecture arabe ou monuments du Kaire à la bibliothèque de Marseille. Seront présentés trois versions de ce témoignage de l’art islamique dans le Caire du XIXe siècle. Pascal Coste : architecture arabe ou monuments du Kaire. +33 4 91 55 90 00 http://www.bmvr.marseille.fr/ L’architecte marseillais Pascal-Xavier Coste (1787-1879) a légué plus de 6000 de ses dessins manuscritsainsi que son œuvre majeure imprimée en 1837 : Architecture arabe ou monuments du Kaire à la bibliothèque de Marseille. Seront présentés trois versions de ce témoignage de l’art islamique dans le Caire du XIXe siècle. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu Marseille 1er Arrondissement Adresse Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Ville Marseille 1er Arrondissement lieuville Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-1er-arrondissement/

Pascal Coste – L’orientaliste Marseille 1er Arrondissement 2022-02-01 was last modified: by Pascal Coste – L’orientaliste Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement 1 février 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône