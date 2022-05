Pascal Contet & Quatuor Adastra Le 360 Paris Music Factory Paris Catégories d’évènement: île de France

Le 360 Paris Music Factory a pour ambition de favoriser la rencontre des altérités culturelles, ainsi nous sommes heureux de vous présenter notre premier cycle de concerts des Musiques Classiques du Monde. Pascal Contet & le Quatuor Adastra réinventent la chanson par le prisme d’arrangements… Artiste Génération Spedidam Le 360 Paris Music Factory a pour ambition de favoriser la rencontre des altérités culturelles, ainsi nous sommes heureux de vous présenter notre premier cycle de concerts des Musiques Classiques du Monde. Tout au long de l’année, un répertoire extraordinairement vaste, alliant sur scène des artistes incroyables des quatre coins du monde en petite formation de chambre, est à découvrir dans ce lieu populaire pour la culture. DISTRIBUTION Pascal CONTET · accordéon & conception

Julien MOQUET · violon

Alice HUGONIOT · violon

Marion ABEILHOU · alto

Antoine MARTYNCIOW · violoncelle PROGRAMME Pascal Contet & le Quatuor Adastra réinventent la chanson par le prisme d’arrangements créés par Fred Harranger. Ce programme nous fait découvrir la beauté et la grandeur des paroles du grand répertoire de la chanson française et internationale. Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha 75018 Paris Contact : https://le360paris.com/ https://le360paris.com/evenement/tous-en-chanson/

