Pascal Charrier Trio Arles, 11 mai 2022, Arles.

Pascal Charrier Trio Arles

2022-05-11 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-11 20:00:00 20:00:00

Arles Bouches-du-Rhône

Le trio Jazz Experience de Pascal Charrier joue un Jazz très actuel où se mêlent recherches sur le rythme et les harmonies, et dans lequel écriture et improvisation ont parts égales. Une musique livrée dans une grande simplicité, un son épuré, qui tend vers les origines du Jazz US traditionnel.



Au cours de 2021, le guitariste Pascal Charrier, accompagné de la contrebassiste Leïla Soldevila, a rencontré des musiciens dans l’idée de former un nouveau groupe en petite formation autour de ses compositions. Pour constituer le répertoire de Jazz Experience, il puise dans les recherches qui sous-tendent l’écriture du Kami Octet : des compositions pour grand ensemble sont utilisées sous d’autres formes pour être jouées en trio ou quartet, et se mêlent à des compositions originales dédiées à cette nouvelle création.

Ce projet sonne résolument Jazz, et s’inscrit dans un courant proche du Jazz New Yorkais actuel d’avant-garde. On y retrouve le contenu poétique et narratif qui constitue l’essence de la musique de Pascal Charrier. Une musique où écriture et improvisation ont toutes deux la part belle. On y découvre une recherche sur le lien entre des harmonies issues de l’Occident et des rythmes et conduites mélodiques empreints de musiques méditerranéennes.



À Jazz in Arles, c’est avec Nicolas Pointard et Leïla Soldevila (la rythmique du Kami Octet) que le trio se produira !



Pascal CHARRIER, guitare

Leïla SOLDEVILA, contrebasse

Nicolas POINTARD, batterie

Le trio “Jazz Experience” de Pascal Charrier joue un jazz très actuel qui tend vers les origines du Jazz US traditionnel et dans lequel écriture et improvisation ont parts égales.

mejan@actes-sud.fr +33 4 90 49 56 78

Le trio Jazz Experience de Pascal Charrier joue un Jazz très actuel où se mêlent recherches sur le rythme et les harmonies, et dans lequel écriture et improvisation ont parts égales. Une musique livrée dans une grande simplicité, un son épuré, qui tend vers les origines du Jazz US traditionnel.



Au cours de 2021, le guitariste Pascal Charrier, accompagné de la contrebassiste Leïla Soldevila, a rencontré des musiciens dans l’idée de former un nouveau groupe en petite formation autour de ses compositions. Pour constituer le répertoire de Jazz Experience, il puise dans les recherches qui sous-tendent l’écriture du Kami Octet : des compositions pour grand ensemble sont utilisées sous d’autres formes pour être jouées en trio ou quartet, et se mêlent à des compositions originales dédiées à cette nouvelle création.

Ce projet sonne résolument Jazz, et s’inscrit dans un courant proche du Jazz New Yorkais actuel d’avant-garde. On y retrouve le contenu poétique et narratif qui constitue l’essence de la musique de Pascal Charrier. Une musique où écriture et improvisation ont toutes deux la part belle. On y découvre une recherche sur le lien entre des harmonies issues de l’Occident et des rythmes et conduites mélodiques empreints de musiques méditerranéennes.



À Jazz in Arles, c’est avec Nicolas Pointard et Leïla Soldevila (la rythmique du Kami Octet) que le trio se produira !



Pascal CHARRIER, guitare

Leïla SOLDEVILA, contrebasse

Nicolas POINTARD, batterie

Arles

dernière mise à jour : 2022-02-25 par