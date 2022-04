PASAMÉ LA BOTELLA Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône 10.99 au coeur de la Joliette viens découvrir ta nouvelle Fiesta Marseillaise Pasamé La Botella.



dans une ambiance loca bougez sur du Reggaeton, guaracha, Bailefunk venue tout droit de Porto Rico Mexico Brésil

Ambiance toi avec notre HORA LOCA distribution de chapeau mexicain, lunettes géantes.



rythmé par le percussionniste Danny Ochoa Licero et animé par Noan suavé qui vous réserve la plus belle soirée latina de marseille.

pour que ce moment soit Intensément Bon notre chef vous prépare un délicioso taco al pastor mexicainet notre barmaid te garde ton mojito.



Paf 10.99€ avec conso

ici⬇️

https://shotgun.live/fr/events/pasame-la-botella

+ d’infos https://www.laplacedescanailles.com/

Vamos la Fiesta Rummmba!



q park espercieux

parking arvieux

parking indigo

