Pas tout à fait perdus Collégiale Saint Pierre le Puellier Orléans, samedi 13 avril 2024.

Pas tout à fait perdus Céramiques 13 avril – 26 mai Collégiale Saint Pierre le Puellier Entrée libre

Laurent Dufour, Michel Gouéry et Anne Rochette

Commissariat : Sébastien Pons – Le Pays Où le Ciel est Toujours Bleu

Exposition du samedi 13 avril au dimanche 26 mai 2024

« Pas tout à fait perdus » rassemble trois artistes autour de la représentation de la figure debout. Humaines, humanoïdes, chimériques ou hybrides, figurées plus que figuratives, ces sculptures de grande taille ont en commun d’être en céramique.

Une gageure et une ambition technique que de dresser un matériau mou, d’élever la matière pour tendre vers un face à face.

En habitant l’espace de la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, ces figures verticales orchestrent des rencontres probables ou impossibles. Sur un pied d’égalité, spectateurs et œuvres se découvrent mutuellement, et engagent un dialogue sur la ressemblance et la diversité, célèbrent l’altérité.

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier

13 Cloître Saint-Pierre-le-Puellier, 45000 Orléans

Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h, fermeture les lundis et jours fériés

Renseignements du mardi au samedi de 14h à 18h : 02 38 79 24 85

Entrée libre

Ouverture exceptionnelle le jeudi férié 9 mai 2024 de 14h à 18h

