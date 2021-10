Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche, Orne Pas si monstres – Film et atelier Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Pas si monstres – Film et atelier 2021-10-26 – 2021-10-27 Place du Général de Gaulle Cinéma Etoile

Mortagne-au-Perche Orne

Mortagne-au-Perche Orne 7 COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION – FRANCE, USA, ALLEMAGNE, PORTUGAL – 0H50 DOLBY DIGITAL Réalisation : Collectif.

Avec : un atelier gratuit, à l’issue de la projection : “Imagines et animes ton monstre” Encadré par Marie-Christine Perrodin et Celia Canning, réalisatrices (sur réservation : cinelumiere@orange.fr) . Le monstre l’est parfois bien malgré lui : son aspect physique repoussant cache même parfois une bonne âme. C’est ici le cas d’un cyclope solitaire, d’un crabe paisible ou d’un homme aux bras extraordinairement longs. A l’inverse, une gentille petite fille en robe rouge peut se métamorphoser en créature infernale, avant de reprendre un masque sage et trompeur. Un programme de 7 courts métrages d’animation constitué de classiques et de films contemporains. Séances :

– Mardi 26 octobre # 14h

