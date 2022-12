Pas si classique la musique ! Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris Catégories d’évènement: île de France

Pas si classique la musique ! Centre Paris Anim’ Maurice Ravel, 14 janvier 2023, Paris. Le dimanche 15 janvier 2023

de 15h30 à 16h50

Le samedi 14 janvier 2023

de 20h30 à 21h50

. payant Plein tarif : 16 euros Tarif réduit : 14 euros Depuis 2015, le Collectif Fractales réunit des musiciens professionnels qui ont à coeur de partager leur passion pour la musique classique partout, pour et avec tous. « Elle chante !! Fauré, Gounod, Offenbach, Rameau… Elle chante et elle aime beaucoup beaucoup chanter. Elle porte des tenues de chanteuse, de belles belles tenues. Elle aime le public, la musique, les animaux et Villa Lobos, et beaucoup beaucoup chanter. D’aucuns (ses musiciens ?) diraient qu’elle est un peu fêlée… Mais pas de panique, un infirmier psychiatrique veille dans la coulisse pendant le concert… » A travers des rencontres avec le public, un répertoire classique désacralisé, des projets originaux dans des lieux parfois inattendus, Fractales et ses musiciens tentent de toujours surprendre un public nouveau, et d’encourager la créativité. Fractales, c’est un moyen de redonner à la musique son rôle de langage universel. En amont du concert, les musiciens vous proposent un atelier musical à partager tous ensemble. Le Collectif Fractales c’est toujours ce même principe : l’inventivité ! (France Musique) Une coréalisation Collectif Fractales – Les Artivistes Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris Contact : http://www.theatredouze.fr/pages/PAS-SI-CLASSIQUE-LA-MUSIQUE-!_spect-235.html 01 44 75 60 32 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis https://www.facebook.com/theatredouzeparis http://www.theatredouze.fr/pages/PAS-SI-CLASSIQUE-LA-MUSIQUE-!_spect-235.html

Jérémy Torres Collectif Fractales – Les Artivistes

