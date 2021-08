Plounévez-Moëdec Plounévez-Moëdec Côtes-d'Armor, Plounévez-Moëdec Pas si bête… Plounévez-Moëdec Plounévez-Moëdec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plounévez-Moëdec Côtes d’Armor Plounévez-Moëdec Les petites comme les grosses bêtes seront à l’honneur de cette balade le long de la rivière. On va enfin comprendre que ce n’est pas parce qu’on ne fait que 3 cm à la naissance qu’on n’a pas le droit à une vie pleine d’aventures !

Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo.

