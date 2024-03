Pas.sage Pianina Maison du livre, de l’image et du son Villeurbanne, lundi 11 mars 2024.

Pas.sage Pianina L’exposition de l’artiste associé de la Fête du Livre Jeunesse 2024 ! 11 mars – 13 avril Maison du livre, de l’image et du son

Début : 2024-03-11T16:00:00+01:00 – 2024-03-11T19:00:00+01:00

Fin : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

Une exposition imaginée par Vincent Pianina comme une invitation à déambuler dans une ruelle joyeuse et fourmillante à l’instar des multiples facettes de son oeuvre, entre livres illustrés, originaux, jeux, stations de lecture et autres mises en volume interactives.

Visitez également Villeurbanane, la ville farfelue imaginée par les enfants de l’école Édouard-Herriot où l’auteur fut en résidence pendant l’année.

Puis fuyez la ville pour la Jungle (Gallimard Jeunesse). En cherchant dans tous recoins Le Secret très secret du maître du secret (Thierry Magnier), laissez-vous tenter par une Partie de cache-cache (Hélium) dans une grotte fluo. Au fil de votre parcours, telle la petite somnambule de La Dormeuse (Albin Michel Jeunesse), laissez-vous aller à rêver… Peut-être croiserez vous Le Magicien (Thierry Magnier), L’Ours molaire (Gallimard jeunesse) ou encore Le Chat le plus mignon du monde (Thierry Magnier). Voire changez carrément d’échelle et mettez-vous à la taille des Dix petits insectes (Sarbacane) avant de prendre une longueur d’avance avec la découverte des illustrations originales d’Un brouillamini (Albin Michel Jeunesse), un livre encore inédit à paraître prochainement…

Horaires d’ouverture :

> Du lundi 11 mars au samedi 13 avril 2024, aux horaires d’ouverture du secteur jeunesse de la Maison du livre, de l’image et du son

> Samedi 6 de 10h à 19h

> Dimanche 7 avril de 10h à 18h

Avec le soutien de : le Musée de poche, Albin Michel Jeunesse, ainsi que les services menuiserie et peinture de la ville.

Maison du livre, de l’image et du son 247 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

©Vincent Pianina