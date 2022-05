PAS PIRE PAPIER Lunel, 7 août 2022, Lunel.

2022-08-07 – 2022-08-07

La Ville de Lunel met un peu de théâtre dans votre été ! Trois rendez-vous sont programmés en plein air, dans l’enceinte du parc municipal Jean Hugo. Au programme : un moment de détente et d’humour accessible à tous les publics ! nDernier rendez-vous théâtre le 7 août à 17 h, toujours au parc Jean Hugo. C’est la Compagnie Divagus qui présentera Pas Pire Papier ». Encore un univers loufoque et drôle à explorer ! Brutus Divagus va embarquer le public dans son délire. Son objectif : sauver de l’oubli les inventions censurées d’un ingénieur danois, Yorg Pomglorff. Brutus va donc s’évertuer à réitérer les expériences basées sur le papier de ce génie ignoré devant le public… Sauf que, cela ne va pas se passer comme prévu, bien entendu ! Emporté par son enthousiasme et par la cadence de ses acrobaties, Brutus Divagus va plus que divaguer… ! Ce Pas Pire Papier est un spectacle délirant, convivial et burlesque qui transportera le public hors du temps.

culture@ville-lunel.fr +33 4 67 87 84 19

©Ville de Lunel

dernière mise à jour : 2022-05-12 par