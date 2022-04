Pas pareil… et pourtant ! Film + atelier Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Vallier

Pas pareil… et pourtant ! Film + atelier Saint-Vallier, 27 avril 2022, Saint-Vallier. Pas pareil… et pourtant ! Film + atelier Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier

2022-04-27 – 2022-04-27 Ciné Galaure 2 rue des Malles

Saint-Vallier Drôme EUR Pour la deuxième semaine des vacances de Pâques, nouveau Ciné Matin !

Rendez-vous mercredi 27 avril à 10h pour découvrir le programme de courts métrages PAS PAREIL… ET POURTANT ! suivi d’un atelier !!! Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier

