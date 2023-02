Pas l’ombre d’un doute – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pas l'ombre d'un doute – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La), 18 février 2023, Nantes.

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : non Tarif unique : 8 euros Tout public Une salle obscure et un peu de lumière pour un spectacle d’ombres improvisé. Grand vainqueur de notre concours de Noël, ce long format inédit invite les improvisateurs et improvisatrices à explorer un univers précis et à vous y faire voyager, le temps d’une heure. Avec elles et eux, partez à la découverte d’une aventure pleine de promesses, mais aussi de doutes… De l’illusion à la réalité, de la lumière à l’obscurité, dans quel univers vous apprêtez-vous à plonger ? Spectacle proposé par la Fabrique à Impros, sur une idée originale de Jules Marecaille. Durée : 1h. Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

