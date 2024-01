Pas jeter les mots Bibliothèque des Minoteries Genève, samedi 20 avril 2024.

Pas jeter les mots est un spectacle poétique mêlant le théâtre d’objet et la marionnette. Il a été créé dans le cadre du Cabaret en chantier 2021, proposé par la Théâtre des Marionnettes de Genève. Il met à l’honneur le métal et le papier, la transmission de la parole dans la famille et le travail de l’artiste Jackie Poitevin, auteur et sculpteur. Il cherche à briser les silences et dire « Je vous aime ».

Conception et manipulation Carole Schafroth

Travail du métal Malik Ramallo

Regard extérieur Isabelle Matter

Carole Parodi