Pas d’omelette sans oeuf Le funambule montmartre, 16 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 11 mai 2022 au mercredi 29 juin 2022 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 11h50

mercredi

de 16h00 à 16h50

Du mardi 26 avril 2022 au dimanche 08 mai 2022 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 11h50

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h20

Du samedi 16 avril 2022 au dimanche 24 avril 2022 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 11h50

mercredi

de 16h00 à 16h50

payant

Une histoire poétique qui émerveille les enfants et les sensibilise à la préservation de la nature

Madame Clotilde aime les omelettes ! Et pour faire des omelettes, il faut des œufs, et pour avoir des œufs, il faut des poules… des poules bienveillantes. Mais les poules ne veulent plus pondre… Et pourquoi ? À cause de la pollution qui leur donne mal à la tête et les fait éternuer nuit et jour !

Il est temps pour Yosetout, le savant de se lancer à la recherche de cette fameuse pollution. Au cours d’un long voyage, où il traverse la mer, les champs et la banquise, parfois à vélo, parfois dans son avion solaire il est révolté par les complaintes d’Henriette la tortue, Blanche la mouette, Salomon l’ours blanc mais aussi par l’inquiétude des abeilles. La situation est alarmante !

Yosetout, avec l’aide de tous, trouvera-t-il le moyen de réduire cette envahissante pollution ? Madame Clothilde aura-t-elle à nouveau de belles omelettes, bien fraîches et onctueuses ?

Deux marionnettistes dans un décor féérique donnent vie à plus de 15 personnages portés par une musique originale

Le funambule montmartre 53 rue des saules Paris 75001

Contact : 0142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://twitter.com/funambulem

Théâtre

Date complète :

