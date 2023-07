Soirée BESAME MUCHO Pas des Ondes Cornillon-sur-l’Oule, 1 juillet 2023, Cornillon-sur-l'Oule.

Cornillon-sur-l’Oule,Drôme

Animations musicales à tendance latino, salsa, bachata, reggaeton et musique du soleil, tous les mercredis soirs. À partir de 18h..

2023-07-01 18:00:00 fin : 2023-08-31 23:45:00. .

Pas des Ondes

Cornillon-sur-l’Oule 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Latino music, salsa, bachata, reggaeton and sun music, every Wednesday evening. Starting at 6pm.

Música latina, salsa, bachata, reggaeton y sun music, todos los miércoles por la noche. A partir de las 18.00 h.

Musikalische Unterhaltung mit Latino-Tendenz, Salsa, Bachata, Reggaeton und Musik der Sonne, jeden Mittwochabend. Ab 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale