Soirée FLASHBACK Pas des Ondes Cornillon-sur-l’Oule, 1 juillet 2023, Cornillon-sur-l'Oule.

Cornillon-sur-l’Oule,Drôme

Soirées Rétro, le meilleur des années 70, 80, 90 et 2000. À partir de 19h tous les mardis..

2023-07-01 19:00:00 fin : 2023-08-31 23:45:00. .

Pas des Ondes

Cornillon-sur-l’Oule 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Retro evenings, the best of the 70s, 80s, 90s and 2000s. From 7pm every Tuesday.

Veladas retro, lo mejor de los años 70, 80, 90 y 2000. Todos los martes a partir de las 19.00 h.

Retro-Abende, das Beste aus den 70er, 80er, 90er und 2000er Jahren. Ab 19 Uhr jeden Dienstag.

