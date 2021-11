Libourne place abel surchamp Gironde, Libourne Pas de quartiers pour les déchets, pas de déchets dans les quartiers ! place abel surchamp Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Libourne

Pas de quartiers pour les déchets, pas de déchets dans les quartiers ! place abel surchamp, 27 novembre 2021, Libourne. Pas de quartiers pour les déchets, pas de déchets dans les quartiers !

place abel surchamp, le samedi 27 novembre à 10:00

Cette action collective et citoyenne invite tous les administrés à se regrouper autour des élus et des agents de la ville pour participer au ramassage de déchets et ainsi contribuer à la propreté de notre ville. L’opération s’inscrit dans la « Semaine Européenne de la Réduction des Déchets » qui aura lieu du 20 au 28 novembre, pilotée par l’ADEME et relayée sur notre territoire par le SMICVAL. Matériel fourni : gants, pinces, sacs poubelles… Vous souhaitez participez à cette opération ? Rendez-vous sur jeparticipe.libourne.fr pour sélectionner l’un des 5 quartiers : – Quartier Sud > départ de la Capitainerie – Quartier Est > départ du Lycée Henri Brulle – Quartier Centre > départ depuis les quais au niveau de la rue Fonneuve – Quartier Nord > départ de la fontaine Roudeyre (Av. du Maréchal Foch) – Quartier Nord-Est > départ Place Jean Moulin (station essence) Toutes les équipes se rejoindront ensuite à 11h45 / 12h au Parc de l’Épinette afin de procéder à la pesée des déchets. Un pot de l’amitié sera offert aux participants. Inscriptions en ligne sur [[https://jeparticipe.libourne.fr](https://jeparticipe.libourne.fr)](https://jeparticipe.libourne.fr) ! Née au cœur des quartiers, sur proposition d’un libournais, l’action « Pas de quartiers pour les déchets, pas de déchets dans les quartiers !» aura lieu le samedi 27 novembre prochain à partir de 10h. place abel surchamp place abel surchamp libourne Libourne Centre-Ville Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu place abel surchamp Adresse place abel surchamp libourne Ville Libourne lieuville place abel surchamp Libourne