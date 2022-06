Pas de place pour deux sur un poteau électrique, 3 juin 2022, .

Pas de place pour deux sur un poteau électrique

2022-06-03 – 2022-06-03

Le spectacle se compose de saynètes et chansons de Hanokh Levin, choisis dans son œuvre éditée aux éditions Théâtrales, et regroupés sous le titre « Cabaret ». Ces textes pourraient de fait être assimilés à de simples numéros de cabaret à l’humour féroce. Mais ce serait une erreur de les réduire à cela.



« Ce recueil de sketches et de chansons (…) est un cabaret virevoltant, où l’auteur nous plonge avec son humour incomparable dans un bain bouillonnant de personnages progressant vers le bout de leur humanité. C’est bien de l’essence de notre existence, ainsi que de la porte de sortie de la vie dont parle Levin : parfois certains regrettent d’être nés (à quoi bon connaître une existence ?), d’autres s’accrochent à cette laborieuse entreprise comme à un radeau de sauvetage (…) La force de Levin, au-delà d’une maîtrise totale des situations théâtrales et burlesques, réside dans l’attention qu’il porte à ces figures, à la grandeur qu’il met dans leurs courtes vues. Car eux aussi, tout comme nous, sont des êtres humains. »



Texte Hanokh Lévin

Mise en scène Stéphane Gisbert

Avec Étienne Fourgeaud,Yves Klein, Cris Zerilli



Cie des 3 valises



Juin en amateurs avec la FNCTA

Temps fort dédié aux pratiques théâtrales amateurs : retrouvez « Pas de place pour deux sur un poteau électrique » au Théâtre Joliette-Minoterie.

Juin en amateurs avec la FNCTA

