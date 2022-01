Pas de glace à l’eau dans le congélo ! Orgon Orgon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Orgon

Pas de glace à l’eau dans le congélo ! Orgon, 7 mai 2022, Orgon. Pas de glace à l’eau dans le congélo ! Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon

2022-05-07 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-07 Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade

Orgon Bouches-du-Rhône Orgon Quand un voisin sans gêne s’incruste chez une veuve peu aimable et que des cadavres s’invitent à la soirée…



Vous pouvez être sûr, public, que vous allez passer un bon moment, même s’il n’y a pas de glace à l’eau dans le congélo ! Festi Comédies : Théâtre « Pas de glace à l’eau dans le congélo ! » +33 6 19 47 27 26 Quand un voisin sans gêne s’incruste chez une veuve peu aimable et que des cadavres s’invitent à la soirée…



Vous pouvez être sûr, public, que vous allez passer un bon moment, même s’il n’y a pas de glace à l’eau dans le congélo ! Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Orgon Autres Lieu Orgon Adresse Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Ville Orgon lieuville Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon

Orgon Orgon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orgon/