Pas de d’Août Festival Parthenay, 20 août 2022, Parthenay.

Pas de d’Août Festival Parthenay

2022-08-20 – 2022-08-28

Parthenay 79200

Évènement festif et convivial dans lequel les acteurs du territoire se mobilisent pour vous proposer un lieu de rencontre, de culture et d’animation

Nous vous proposons durant 10 jours de vivre des ateliers au rythme des spectacles (Danse, Cirque, Pole dance), des ateliers Danse – Acro, HipHop, Moderne-Jazz, Brésilienne, Aérienne, et Contemporaine- et Cirque, des concerts (O’Bec, Diff’art, UPCP Métive), Le Ciné plein air, Le fameux Speed dating (pour ne pas se prendre au sérieux !), des déambulations et naturellement la boum de l’été sur le toit de notre cité !

En journée, profitez d’un moment doux, sur les bords sur Thouet pour siroter un verre, faire un jeu en famille ou entre amis ou lire paisiblement.

