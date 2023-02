Pas de côté ! Bourges Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher

Pas de côté ! Théâtre de Saint Bonnet Bourges Cher

2023-02-05 16:30:00

Cher Entre piano, violon et accordéon du Classique au Libertango, mêlant l’univers majestueux de Bach et Chopin, ainsi que l’univers dansant et populaire de Piazzolla et Galliano mais également mélancolique avec Satie. Venez assister à un voyage musical virevoltant proposé par 3 jeunes musiciens Fanny et Matthieu Stefanelli et Thomas Chedal +33 6 71 00 70 86 Pas de côté

