PAS D’CHICANE DANS MA CABANE SANDRINE BRODEUR DESROSIERS Villiers-Charlemagne, jeudi 14 mars 2024.

PAS D’CHICANE DANS MA CABANE SANDRINE BRODEUR DESROSIERS Villiers-Charlemagne Mayenne

Dans le cadre des Reflets du cinéma canadien Projection en partenariat avec Atmosphères 53.

Le film famille Pas d’chicane dans ma cabane suit l’aventure extraordinaire d’une bande de préados dans ses premiers

pas vers l’affirmation. Justine (12 ans, hardie) croit dur comme fer qu’elle sera plus heureuse une fois ses parents divorcés. Le seul hic ? Ceux-ci n’envisagent aucunement cette éventualité. Tannée de la chicane et du climat qui règne à la maison depuis la fausse couche de sa mère, elle rallie ses amis dans le but de créer leur propre tribunal. Son plan n’ira pas comme prévu. Et elle devra apprendre, malgré la douleur, à communiquer sa peine pour que l’harmonie revienne.

Gratuit

Dès 10 ans

Durée 1h28

Atmosphères 53 organise chaque année le festival départemental qui présente pendant 10 jours une programmation fournie. Films, courts-métrages, films d’animation et de nombreuses rencontres avec des invités (réalisateurs, acteurs, journalistes, universitaires…) seront au rendez-vous.

Dégustation de P’tits Bouchons au sirop d’érable ! .

5 Rue de la Tour d’Auvergne

Villiers-Charlemagne 53170 Mayenne Pays de la Loire l.gendry@paysmeslaygrez.fr

