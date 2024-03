Pas comme tout le monde Monsieur Satie Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, samedi 23 mars 2024.

Pas comme tout le monde Monsieur Satie lecture musicale Samedi 23 mars, 16h00 Bibliothèque Mériadeck sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T16:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T16:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

La maison d’édition bordelaise Dadoclem propose des livres qui sont à la fois des oeuvres littéraires et des ressources pédagogiques.

Avec les enfants de l’école de musique « Couleur musique », elle vous invite à une découverte originale et en musique, d’Erik Satie, le collectionneur de sons. Pas comme tout le monde Monsieur Satie, ah ça non ! L’important c’est d’étonner…

A l’issue de la lecture musicale, les éditions Dadoclem proposeront une vente du livre « Pas comme tout le monde Monsieur Satie ».

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 75 »}] [{« link »: « https://dadoclem.fr/ »}, {« link »: « https://couleurmusique.fr/ »}, {« link »: « https://dadoclem.fr/livre/albums/pas-comme-tout-le-monde-monsieur-satie »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite