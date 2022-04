PAS CE SOIR – SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle La Compagnie de l’Instant vous convie à des spectacles d’improvisation. Vous assisterez à l’écriture et à la représentation en temps réel d’une pièce de théâtre improvisée à partir d’une impulsion du public.

Au programme du 30 avril “Pas ce soir”, le tout premier spectacle de la Compagnie.

Une pièce totalement improvisée proposée par La Compagnie de l’Instant de Nancy: Ce soir, l’Un.e voulait voir l’Autre, mais cet Autre non : « pas ce soir »… S’en suit un enchaînement de scènes explorant leur passé et leur futur, entremêlant les disputes et les réconciliations. L’Un et l’Autre comme un noyau autour duquel gravitent des amis, des amours, des emmerdes…

https://www.helloasso.com/…/evenements/pas-ce-soir-1…

ou par message privé FB ou par mail : cie.instant.nancy@gmail.com

ou sur place le soir du spectacle à partir de 20h à la MJC Bazin à Nancy +33 6 78 09 94 58 https://www.facebook.com/Cie2linstant Compagnie de l’instant

