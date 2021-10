Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy PAS ASSEZ SUÉDOIS / NOT SWEDISH ENOUGH Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

PAS ASSEZ SUÉDOIS / NOT SWEDISH ENOUGH Nancy, 19 mai 2022, Nancy. PAS ASSEZ SUÉDOIS / NOT SWEDISH ENOUGH 2022-05-19 20:00:00 – 2022-05-19 Opéra National de Lorraine 1 rue sainte catherine

Nancy Meurthe-et-Moselle Après Relâche en 2014, Petter Jacobsson et Thomas Caley ont décidé de se replonger, au cours d’une soirée unique, dans l’univers décalé des Ballets suédois – compagnie mythique qui avait ses quartiers parisiens au Théâtre des Champs-Elysées pendant les années folles – à l’occasion du centenaire de leur création. Dominique Brun, Latifa Laâbissi et Volmir Cordeiro ont été invités à s’emparer, avec eux, de ce riche répertoire pour l’acclimater à leurs propres préoccupations esthétiques.

Forts de leurs parcours, origines, générations et univers très différents, ils sauront, sans nul doute, nous faire (re)découvrir ce formidable passé dans une approche résolument contemporaine. Elle nous permettra de saisir l’audace de cette aventure artistique qui avait réussi, en son temps, à ré-enchanter son époque. +33 3 83 85 33 11 dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse Opéra National de Lorraine 1 rue sainte catherine Ville Nancy lieuville 48.69409#6.18406