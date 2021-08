Pas à pas au pays de Jules Honoré Secrestat Musée du Chai de Lardimalie, 18 septembre 2021, Saint-Pierre-de-Chignac.

Pas à pas au pays de Jules Honoré Secrestat

Musée du Chai de Lardimalie, le samedi 18 septembre à 13:30

### Parcours commenté de 7 km pour découvrir le domaine de Jules Honoré Sécrestat et faire plus ample connaissance avec cet homme surprenant, devenu puissant homme d’affaire au XIXe siècle. **Balade patrimoniale et bucolique** Au cours de cette balade, votre guide vous présentera Jules Honoré Secrestat. Périgourdin aux origines sociales modernes, il devient distillateur à Bordeaux, créé le 1er apéritif recommandé par les médecins (le bitter Secrestat). On ne tarit pas d’éloges à son égard : généreux, pragmatique, persévérant, ambitieux, humble, inventif… Jules Honoré Secrestat, puissant homme d’affaire, a marqué son temps et l’histoire du Périgord. En 1875, il achète le château et le domaine de Lardimalie et dès lors, il ne cessera d’améliorer les conditions de vie et de travail du monde rural. Il modernise son domaine viticole au point de ressembler à ceux du Médoc. Ce parcours vous permet de découvrir de nombreuses métairies, des bâtiments communaux, le pavillon de l’étang de Sauge, le lavoir et le chai de Lardimalie qui témoignent, aujourd’hui, de son ambition, et de son engagement. [[https://www.chaidelardimalie.com/musee-du-vin-dordogne-actualites.html](https://www.chaidelardimalie.com/musee-du-vin-dordogne-actualites.html)](https://www.chaidelardimalie.com/musee-du-vin-dordogne-actualites.html) Les expériences gourmandes ————————– Après cette balade et pour terminer de manière conviviale, nous vous proposons **de vous laisser tenter par nos “expériences gourmandes”**. Dans la cour du chai, c’est le moment d’une petite pause bien méritée ! 1 verre de vin au choix entre 2 vins rouges ou blancs de Bergerac, un verre de liqueur, toasts de cabécou, médaillons de magrets de canard et rillettes. **Tarif : 6€/pers**. Vos enfants peuvent aussi profiter de cette pause gourmande (un verre de jus de raisins, orangeade ou limonade et 2 croquants de la maison Billeau). Tarif : 2,50€/enfants **uniquement sur réservation lors de votre inscription.**

Départ de la balade : devant le chai de Lardimallie à 13h30 (durée 3h). La visite du chai est comprise dans la balade. Gratuit uniquement pour les personnes inscrites. Nombre de places limité à 40 personnes. Prévoir des chaussures de marche.

Parcours commenté de 7 km pour découvrir le domaine de Jules Honoré Sécrestat et faire plus ample connaissance avec cet homme surprenant, devenu puissant homme d’affaire au XIXe siècle.

Musée du Chai de Lardimalie Le Maine, 24330 Saint-Pierre-de-Chignac Saint-Pierre-de-Chignac Dordogne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00