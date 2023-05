Lieu incontournable pour la jeunesse Parvis sud du Château du Val Fleury 91190 Gif sur Yvette Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados Lieu incontournable pour la jeunesse Parvis sud du Château du Val Fleury 91190 Gif sur Yvette, 21 juin 2023, Caen. Lieu incontournable pour la jeunesse Mercredi 21 juin, 19h00 Parvis sud du Château du Val Fleury 91190 Gif sur Yvette L’équipe de la MJC Cyrano et les bénévoles permettent aux jeunes de se produire sur la scène du Val Fleury. Cinq groupent de collégiens et lycéens vous entraineront dans leurs univers musicaux. Parvis sud du Château du Val Fleury 91190 Gif sur Yvette 5, rue du Val Fleury Caen 14000 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00 ©culturel Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Parvis sud du Château du Val Fleury 91190 Gif sur Yvette Adresse 5, rue du Val Fleury Ville Caen Departement Calvados Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Parvis sud du Château du Val Fleury 91190 Gif sur Yvette Caen

Parvis sud du Château du Val Fleury 91190 Gif sur Yvette Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Lieu incontournable pour la jeunesse Parvis sud du Château du Val Fleury 91190 Gif sur Yvette 2023-06-21 was last modified: by Lieu incontournable pour la jeunesse Parvis sud du Château du Val Fleury 91190 Gif sur Yvette Parvis sud du Château du Val Fleury 91190 Gif sur Yvette 21 juin 2023 caen Parvis sud du Château du Val Fleury 91190 Gif sur Yvette Caen

Caen Calvados