FÊTE DE LA SAINTE CLAMERY Parvis Servian, 3 août 2023, Servian.

Servian,Hérault

Comme chaque année, la soirée dinatoire avec orchestre à lieu sur la parvis de la cave. N’hésitez pas à réserver..

2023-08-03 18:30:00 fin : 2023-08-03 . .

Parvis

Servian 34290 Hérault Occitanie



As every year, the dinner party with orchestra takes place on the cellar forecourt. Don’t hesitate to make a reservation.

Como cada año, la cena con música en directo tendrá lugar frente a la bodega. No dude en reservar.

Wie jedes Jahr findet das Abendessen mit Orchester auf dem Vorplatz des Weinkellers statt. Zögern Sie nicht zu reservieren.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT BEZIERS MEDITERRANEE