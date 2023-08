Visite de l’église Parvis Saint-Restitut, 16 septembre 2023, Saint-Restitut.

Saint-Restitut,Drôme

L’édifice est composé d’une église et d’une tour dite funéraire. L’église date du XIIe siècle et la tour funéraire serait, quant à elle, datée du Xe-XIe siècle. L’édifice fait partie de la première liste des monuments historiques classés en 1840..

2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-17 . .

Parvis Place de l’église

Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The building comprises a church and a funerary tower. The church dates from the 12th century, while the funerary tower is thought to date from the 10th-11th centuries. The building was included in the first list of listed historic monuments in 1840.

El edificio consta de una iglesia y una torre funeraria. La iglesia data del siglo XII, mientras que la torre funeraria se cree que data de los siglos X-XI. El edificio se incluyó en la primera lista de monumentos históricos protegidos en 1840.

Das Gebäude besteht aus einer Kirche und einem sogenannten Begräbnisturm. Die Kirche stammt aus dem 12. Jahrhundert und der Grabturm wird auf das 10. bis 11. Jahrhundert datiert. Das Gebäude wurde 1840 zum ersten Mal unter Denkmalschutz gestellt.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence